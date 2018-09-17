لإسعاد الجمهور.. دوري أبطال أوروبا يغير مواعيد المباريات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدة تعديلات على نسخة موسم 2018/2019 من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهما البطولتين الرئيسيتين في القارة العجوز، فما هي هذه التغييرات القادمة أيضا؟

مؤخرا، قرر الاتحاد الأوروبي إجراء تعديل على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا، ابتداء من دور المجموعات، الذي سينطلق يوم الثلاثاء 18 سبتمبر/ أيلول، لإسعاد جماهير وعشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم.. وقال الاتحاد إن "مباريات دور المجموعات لن تلعب في توقيت موحد، عكس المواسم السابقة، مشيرا إلى أن الهدف هو منح المشاهد فرصة متابعة جل مباريات أكبر بطولة في أوروبا"..

وأضاف أنه من المقرر أن تكون مواعيد المباريات مقسمة بين الساعة 16:55 و 20:00 بتوقيت "غرينتش"، على غرار مواعيد مباريات الدوري الأوروبي، وخلال نفس الوقت تنطلق مبارتان عند الساعة 8:55 بتوقيت الإمارات بين "برشلونة" و "بي إس في آيندهوفن"، بالإضافة إلى لقاء "إنتر ميلان" و "توتنهام هوتسبير"..

الجدير بالذكر، أن مباراة ليفربول ضد باريس سان جرمان تشكل أهم مواجهة في الفترة الثانية التي تنطلق عند الساعة 11 بتوقيت الإمارات..

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