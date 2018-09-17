اقتراح جديد لـ"فيفا" لضبط أسعار انتقالات اللاعبين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

اقترحت مجموعة عمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تقرير لتعديل نظام الانتقالات، الاستعانة بعمليات حسابية معقدة لتحديد المقابل المادي لصفقات اللاعبين.

وكشف التقرير عن وجود نقاط ضعف في النظام الحالي، وقال ضمن انتقادات عدة إنه تسبب "في انتهاكات على حساب اللاعبين الشبان ونزاهة المسابقات".

وأضاف التقرير أن تضخم سوق الانتقالات أسفر عن ممارسات سيئة يمكن أن تؤدي إلى استغلال اللاعبين.

وخلال جزء يتعلق بدور وكلاء اللاعبين، ذكر التقرير ان "نظام الانتقالات يبدو وكأنه تحول إلى سوق مضاربة. هذا ليس عدلاً لأندية كرة القدم أو للناشئين الذين يعدون أساس اللعبة على المستوى الاحترافي".

وأكد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، بعد انتخابه في 2016، أن تعديل نظام الانتقالات يأتي على رأس أولوياته، وأبدى منذ ذلك الحين قلقه من قيمة الصفقات الضخمة.

وأشار التقرير إلى أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار وجود "أساليب لتحقيق الشفافية والموضوعية" لحساب قيمة صفقات الانتقالات.

واقترح التقرير عدة أفكار لكبح جماح أسعار الصفقات، وتضمن ذلك الاستعانة بعمليات حسابية معقدة لحساب قيمة اللاعب الحقيقية.

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