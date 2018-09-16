ليفربول يعلق على إصابة فيرمينو

أخبار الآن | ليفربول - انجلترا - (وكالات)



نشر نادي ليفربول الإنجليزي في موقعهِ الرسمي خبرا جيدا لأنصاره، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظْهِرُ قَسْوَةَ الإصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو في مواجهةِ توتنهام، وغادر الملعب على إثرها.



النادي قال إن الإصابة التي تعرض لها فيرمينو أمام توتنهام هي خدش بسيط بالعين، ولا يوجد أي إصابة كبيرة.

وقال النادي إن اللاعب سيوضع تحت الرعاية الطبية للفريق الطبي في "ميلوود" قبل أخذ أي قرار بشأنه، وكذلك للوقف على إمكانية مشاركته في مباراة يوم الثلاثاء بدوري الأبطال من عدمها أمام باريس سان جيرمان في آنفيلد.

وغادر اللاعب البرازيلي مستشفى لندن عصر السبت عقب الاطمئنان على إصابته في العين التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول وتوتنهام وانتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2-1 وسجل فيها فيرمينو ثاني أهداف فريقه.



وأشار التقرير الطبي إلى وجود خدش بالعين، لكن لن يكون هناك ضرر على المدى البعيد.

وأضاف حتى اللحظة، اللاعب صاحب الرقم 9 لم يتم استبعاده من المشاركة في المباراة المقبلة.



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