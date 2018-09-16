قميص رونالدو يحقق قفزة في مبيعات اليوفي

أخبار الآن | تورينو - إيطاليا (وكالات)

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي قفزة كبيرة هذا العام في مبيعات قمصانه خلال الشهرين الماضيين

ووفقاً للأرقام التي نشرتها مجلة "إيدالو" في تقرير حديث لها فقد وصلت نسبة المبيعات إلى مئةٍ وخمسٍ وأربعين بالمئة مقارنة بالعام الماضي, في دليل واضح على التأثير القوي لصفقة انتقال النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لصفوف السيدة العجوز في الصيف.

وباع النادي الإيطالي، الذي يتخذ من مدينة تورينو مقراً له، قمصاناً خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين فاقت مبيعات النادي من القمصان خلال الموسم الماضي (2017-18) بالكامل.

وبحسب نفس التقرير فإن قميص رونالدو كان الأكثر طلباً على الإنترنت في إيطاليا، فيما احتل المرتبة السابعة في كل من إسبانيا وإنجلترا، وفقا لما أوردته صحيفة "ماركا".

Photo sourece: Getty Images - Juventus FC

Photo sourece: Getty Images Europe

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