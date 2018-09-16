تسجيل رقم عالمي جديد في ماراثون برلين

أخبار الآن | برلين - ألمانيا (رويترز)

سجل الكيني إيليود كيبت شوجي البطل الأولمبي رقما عالميا جديدا بالماراثون في برلين وبفارق أكثر من دقيقة واحدة عن الرقم السابق في العاصمة الألمانية.



ونجح الكيني البالغ من العمر 33 عاما والذي يعد أفضل متسابق للماراثون في العصر الحديث في إنهاء الماراثون في ساعتين ودقيقة واحدة و 39 ثانية وفقا للنتيجة الرسمية.

وحطم كيبت شوجي تحت أشعة الشمس الدافئة الرقم السابق الذي سجله دينيس كيمتو في برلين عام 2014 الماضي بفارق دقيقة واحدة و 18 ثانية.

وقال كيبت شوجي بطل العالم السابق في سباق خمسة آلاف متر وصاحب ذهبية الماراثون في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 "لا أجد الكلمات المناسبة لوصف هذا اليوم , أنا سعيد جدا بتحطيم الرقم العالمي".

وبدأ كيبت شوجي الماراثون بسرعة فائقة و إجتاز سريعا منافسه الأكبر ويلسون كيبسانج ليحسم المنافسة مبكرا.

ومع توفر ظروف جوية رائعة وعدم وجود رياح قوية كان من الواضح بعد عدة كيلومترات أن المنافس الوحيد للمتسابق الكيني سيكون الوقت ونجح بالفعل في تسجيل رقم أفضل من الرقم العالمي في منتصف المسافة.

ولم تنخفض سرعة كيبت شوجي بعد ذلك ليحطم الرقم العالمي , وشهدت برلين بذلك آخر ستة أرقام عالمية في ماراثون الرجال , حيث أثبت كيبت شوجي أنه أحد أبرز متسابقي الماراثون في التاريخ.

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