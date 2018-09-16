انتر ميامي يجمع ميسي ورونالدو في فريق واحد

أخبار الآن | ميامي - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

كشفت تقارير صحفية، أن الإنجليزي دافيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي إف سي الأمريكي، يسعى لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه مع حلول عام ألفين وعشرين.

وهو ما يعني بأن النجمين الأسطورين كرستيانو رونالدو وميسي قد يصبحا ضمن صفوف فريق واحد للمرة الأولى في التاريخ, وذلك بعد إعلان بيكهام مؤخراً عن رغبته بضم رونالدو لفريقه.

وأوضحت صحيفة "التايمز" أن بيكهام يريد التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، مع مشاركة الفريق في بطولة الدوري الأمريكي.

وذكرت أن إنتر ميامي، سيشارك في بطولة الدوري مع حلول عام 2020، ووقتها سيتبقى في عقد ميسي مع النادي الكتالوني، عاماً واحداً، وسيكون اللاعب مقبلاً على عامه الـ 34.

كما نوهت الصحيفة إلى أن ميسي الذي يمتلك شرطاً جزائياً يبلغ 626 مليون جنيه إسترليني في عقده، قد يكون الصفقة الأكبر التي ستجذب أنظار العالم لفريقه الجديد.



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