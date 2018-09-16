التوتر بين صلاح وماني يزعزع استقرار الريدز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (لوتس الزغبي)

رغم الفوز الذي حققه نادي ليفربول على توتنهام في المباراة الأخيرة التي جمعتهما مؤخراً، إلا أن بعض المحللين والجماهير كان لهم ملاحظات على الريدز, أبرزها ما وصف بعض اللاعبين بـالأنانية، وتأثير ذلك على العلاقة بينهم خصوصاً النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، فما هي حقيقة العلاقة "المتوترة" بين النجمين؟



يعيش جمهور ليفربول أجواء الفرح هذه الأيّام، بعد الانتصارات المتتالية التي حققها النادي في الدوري الإنكليزي الممتاز، كان آخرها فوزه على توتنهام بهدفين لهدف في مباراة جمعت بينهما، على ملعب ويمبلي.

لكن رغم الفرحة التي تغمر قلوب المشجّعين، فإن المخاوف بدأت تتكوّن بشّأن إمكانية حدوث خلاف بين مهاجمي الريدز، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

وتناقل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مجريات واقعة تمّت ملاحظتها خلال الشوط الثاني من مواجهة توتنهام.

حيث استعادت الجماهير، تفاصيل الهجمة التي قادها ماني، وكان صلاح متاحاً في وضع مناسب أمام المرمى، إلّا أن السنغالي انتظر قليلاً حتّى يمرّر للغيني نابي كيتا الذي أهدر فرصة التسجيل.

ولاحظت الجماهير، حادثة مشابهة في الشوط الأول، عندما فضل ماني المراوغة بدلاً من التمرير لزميله المصري المتواجد في مكان مناسب.

ويبدو أن الرد المصري على طريقة ماني، تمثل في تعمد صلاح الاحتفاظ بالكرة ومحاولة التسجيل دون أن ينجح، في الدقائق الأخيرة.

وقد كثر الحديث في أوساط الكرة الإنجليزية، على أن الخلاف بين ماني وصلاح، ظهرت بوادره في الموسم الماضي الذي سيطر فيه الفرعون وتُوّج هدّافا للبريمييرليج.

إلا أن العلاقة المتوترة بين الثنائي الإفريقي، تأكّدت في الفترة الإعدادية للموسم، عندما احتدّ اللاعبان على خلفية تنفيذ ركلة جزاء في مباراة وديّة، سدّدها في النهاية ماني.

ومهما كانت حقيقة الخلاف بين اللاعبين، إلا أن ما حدث في لقاء "السبيرز" أمر يستدعي تدخل المدرب الألماني يورغن كلوب ليفهم ما يجري ويصلح الأوضاع قبل فوات الأمان، فإن جماهير ليفربول تثق بحسن إدارة كلوب لغرف تبديل الملابس, ودوره الكبير في تخفيف حدة التوتر بين اللاعبين، إذ من المتوقّع أن يجتمع بهما للتأكيد على أهمّية اللعب الجماعي، وعدم اللهث خلف الإنجازات الفردية.

مع أخذ هذه المعطيات في الاعتبار، يبقى السؤال المطروح: هل يوجد خلاف حقيقي أو غيرة بين اللاعبين، أو أن ما حدث في مباراة توتنهام كان مجرد سوء تصرف واختلاف بالرؤى؟.

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