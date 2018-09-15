نيمار يغيب عن مباراة يوم الجمعة بسبب قلة النوم

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

كشف مدرب نادي باريس سان جرمان، توماس توخيل أن نجمه البرازيلي نيمار غاب عن مباراة الجمعة ضد سانت إتيان في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب قلة النوم.

وأوضح المدرب الألماني أن سبب قلة نوم نيمار يعود إلى عدم تأقلمه مع التوقيت في فرنسا, بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدولية، حيث خاض مباراتين وديتين ضد الولايات المتحدة (2-صفر) والسلفادور (5-صفر). وأقيمت المباراتان في الولايات المتحدة.

وقال توخيل بعد فوز فريقه على ضيفه برباعية نظيفة، أن نيمار "لم ينم بشكل جيد في الليلة الماضية، وتحدثنا في الصباح (الجمعة). عادة ما يقول لي نعم أريد أن ألعب، إلا أنه هذه المرة قال لا أعرف".

وتابع "عندما يقول لي نيمار ذلك، فهذا بمثابة جرس إنذار في ذهني! تحدثنا بكل صراحة، وقلت له أن في إمكانه اللعب لمدة 45 دقيقة، لكن في حال لم يكن يشعر بشكل جيد، لن أقدم على أي مخاطرة".

وكان نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، تدرب كالعادة مع فريقه الخميس، إلا أن اسمه لم يدرج على اللائحة النهائية للاعبين قبيل المباراة، التي خلت أيضا من المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي بدأ بتنفيذ عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات على خلفية نيله بطاقة حمراء في المباراة ضد نيم في المرحلة الرابعة.

إلى ذلك، أشار توخيل أن قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا الذي خرج في الدقيقة 80 من مباراة سانت إتيان، تعرض لضربة خفيفة "ولم أكن أرغب في المخاطرة به" وإبقائه على أرض الملعب.

ولم يبد المدرب الألماني الذي يقود الفريق الفرنسي في موسمه الأول، قلقا حيال جاهزية لاعبيه البرازيليين للمشاركة الثلاثاء ضد الضيف ليفربول الإنجليزي، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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