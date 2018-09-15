نجل "شوماخر" امام عرض فيراري للسير على خطى والده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



عرض رئيس فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على ميك نجل مايكل شوماخر بطل العالم السابق ، أنه إذا أراد السائق الألماني السير على خطى أبيه

وفاز “الأسطورة" شوماخر الأب بخمسة من ألقابه السبعة لبطولة العالم مع الفريق الإيطالي في الفترة بين عامي 2000 و2004، وساعد في تحويل فيراري إلى أنجح فرق فورمولا 1، بعدما ظل دون ألقاب في فئة السائقين لأكثر من عشرين عاما.

ويحتل ميك 19 عاما المركز الثاني حاليا في بطولة أوروبا السباقات فورمولا 3، ويراقبه حاليا عدد من فرق فورمولا 1 بعدما فاز بستة من آخر عشر سباقات شارك فيها.

وقال اريفابيني للصحفيين في سنغافورة على هامش الاستعدادات لإقامة سباق جائزة سنغافورة الكبرى الأحد "فيما يخص ميك شوماخر أعتقد أن أهم شيء هو أن نتيح له الفرصة للنمو دون أن يتعرض لضغوط".

وأضاف "النتائج الأخيرة جيدة جدا وأتمنى له مسيرة ناجحة، وأمام اسم كهذا كتب صفحات تاريخية في سجل فيراري فالباب مفتوح دوما"

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