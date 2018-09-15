ليفربول يواصل انتصاراته ويغلب توتنهام

أخبار الآن | بريطانيا (وكالات)

واصل نادي ليفربول الانجليزي انتصاراته محلياً، وحقق فوزه الخامس على التوالي، اليوم على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة اثنان لواحد, في قمة المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول بذلك رصيده من إلى خمس عشرة نقطة، ليتصدر جدول الدوري الإنجليزي ما تسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

وأكد ليفربول نواياه التي كشف عنها مطلع الموسم، كأحد المرشحين بقوة لنيل اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990.

وبدأ وصيف دوري أبطال أوروبا اللقاء بقوة، وأسفر ضغطه عن تسجيل هدف لجورجينو فينالدوم بضربة رأس في الدقيقة 39.

وبعد 10 دقائق من الشوط الثاني، عزز روبرتو فيرمينو غلة الضيوف بهدف ثان، بعدما أفلتت الكرة بغرابة من بين يدي ميشيل فورم حارس توتنهام غير الموفق.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز أصحاب الملعب هدفهم الوحيد، بتسديدة قوية من زاوية ضيقة للبديل إيريك لاميلا.

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