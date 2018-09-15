برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا (وكالات)

حقق فريق برشلونة حامل اللقب فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف.

و أحرز الفريق الباسكي الهدف الأول خلال الشوط الأول, ثم عدل لويس سواريز النتيجة ليعود الفرنسي عثمان ديمبيلي ويحرز هدف الفوز للبلوغرانا.

ومضى برشلونة في تعزيز بدايته في الدوري الحالي محققا العلامة الكاملة، بعد فوزه على كل من آلافيس بثلاثية وبلد الوليد بهدف ثم تدميره هويسكا الطري العود 8-2.

وافتتح المدافع أريتز الوستوندو التسجيل لأصحاب الأرض بكرة من تسديدة مباشرة بيسراه من داخل المنطقة متوسطة الارتفاع من زاوية ضيقة، فارتطمت الكرة بالقائم الايمن لمرمى الحارس الألماني مارك-اندريه تير شتيغن وارتدت الى داخل شباكه، بعدما حضرها له برأسه زميله المدافع المكسيكي هيكتور مورينو (12).

وطالب لاعبو برشلونة الحكم كارلوس دل سيرو غراندي باحتساب ركلتي جزاء في الدقيقتين 41 و44، إلا أنه لم يستجب من دون اللجوء حتى إلى الاستعانة بتقنية الفيديو في الحالتين.

ودفع مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي بالبرازيلي فيليبي كوتينيو في بداية الشوط الثاني بدلاً من البرتغالي نيلسون سيميدو لزيادة الضغط الهجومي في منطقة الفريق الباسكي.

وبعد حصار محكم، نجح الاوروغواياني لويس سواريز في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة اثر معمعة داخل المنطقة (63) بعد إخفاق حارس مرمى ريال سوسيداد الأرجنتيني خيرونيمو رولي في تشتيت الكرة من محاولتين اثر ركلة ركنية.

وبعد ثلاث دقائق سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف التقدم لبرشلونة بكرة سددها من قرب علامة الجزاء (66) اثر ضربة ركنية لم يتعامل معها مدافعو الفريق الباسكي في شكل حاسم.

وفي الدقائق الأخيرة جهد لاعبو ريال سوسيداد لتعديل النتيجة، وأهدر خوانمي فرصة محققة اذ انحرفت كرته الرأسية قرب القائم الأيسر لمرمى تير شتيغن، بعد نجاح الأول في ضرب مصيدة التسلل (86).

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