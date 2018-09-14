سيتي يحقق أرباحاً قياسية للمرة الأولى في تاريخه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تقريره السنوي لموسم 2017 - 2018 والذي أعلن فيه عن تحقيق إيرادات تفوق 500 مليون جنيه إسترليني للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما تمكن النادي من تحقيق الأرباح للعام الرابع على التوالي لتتجاوز هذا العام 10 ملايين جنيه إسترليني. شهد هذا العام أيضًا تسجيل أرقام قياسية للنادي على أرض الملعب، إذ تمكن لاعبو الفريق من تحطيم أكثر من 25 رقماً قياسياً كتسجيل أكبر عدد من الأهداف، وأكبر عدد انتصارات، إضافة إلى كونه أول ناد يحقق 100 نقطة في تاريخ بطولة الدوري.

اقرأ اضاً: ما المهن الرياضية الأعلى أجراً؟

ومن خلال هذا التقرير، تحدث خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، عن الإنجازات البارزة التي حققها النادي منذ عام 2008 ، حيث قال: يعود الجزء الأكبر من التقدم الذي يشهده النادي في الوقت الحالي للاستراتيجية التي وُضعت بعناية لتتيح لنا مواصلة التقدم وتحقيق الإنجازات.

كما سلط الضوء أيضًا على الأداء المالي المذهل الذي حققه نادي مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، مشيرًا لاجتياز حاجز 500 مليون جنيه إسترليني للمرة الأولى، وتحقيق أرباح تفوق 10 مليون جنيه إسترليني، معلقاً على ذلك بقوله: سيُسجَّل موسم 2017 - 2018 ضمن تاريخ إنجازات النادي ويعود ذلك للأداء المميز الذي شهدناه خلال ذلك الموسم، نحن فخورون إلى أقصى الحدود بالعمل الرائع الذي يحققه المدير الفني بيب غوارديولا واللاعبون وطاقم العمل الذي يبذل قصارى جهده ويعمل دون توقف لتقديم الدعم اللازم.

مصدر الصورة: Icon Sportswire- Getty

اقرأ المزيد: