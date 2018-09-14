تركي آل الشيخ يعفي سامي الجابر من رئاسة الهلال السعودي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، الخميس، إعفاء سامي الجابر من رئاسة الهلال، التي تقلدها في 13 من أبريل/ نيسان الماضي، وتكليفه مستشارا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولا عن العلاقات الدولية.

وقال آل الشيخ في تغريدة على "تويتر": "تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيسا لمجلس إدارة نادي الهلال.. وتكليف سامي الجابر مستشارا للهيئة العامة للرياضة ومسؤولا عن العلاقات الدولية".

يذكر أن زعيم الكرة السعودية نادي الهلال كان قد حقق في فترة رئاسة الجابر لقب السوبر السعودي.

ومحمد بن فيصل، هو الرئيس سابق للهلال، خلال الفترة من 2004- 2008، حقق خلالها 9 بطولات بين رسمية وودية.

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