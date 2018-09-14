السيدة العجوز يغرق في الدين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن تضاعف ديونه خلال السنة الماضية لتفوق الـ300 مليون دولار، بعد أن كانت 190 مليون في الموسم الذي سبقه.

ورغم تتويجه بطلا للدوري الإيطالي للموسم السابع تواليا، عانى يوفنتوس نتيجة خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ تحول من ربح بلغ 49,7 مليون دولار في موسم 2016-2017، إلى خسارة بـقيمة 19 مليون يورو في موسم 2017-2018.

يشار إلى أن الحسابات تغطي فقط الفترة الممتدة حتى 30 يونيو، ولا تشمل الصفقة الضخمة التي أجراها هذا الصيف بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو (117 مليون دولار).

وتراجعت إيرادات "السيدة العجوز" بأكثر من 10 بالمئة لتصل الى 504,7 مليون يورو، وارتفعت الديون الصافية بنسبة 90,7 بالمئة، من 147,3 مليون يورو إلى 309,8 مليون يورو، وذلك يعود بشكل كبير إلى الأموال التي أنفقها في سوق الانتقالات والتي بلغت 119,5 مليون يورو، فضلا عن "التدفق النقدي السلبي للعمليات"، وفقا لفرانس برس.

ويتوقع يوفنتوس خسارة في ميزانيته لموسم 2018-2019، لكنه يقدر بأنه سيكون "متأثرا بشدة بأداء النتائج الرياضية وخاصة دوري أبطال أوروبا".

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