ما المهن الرياضية الأعلى أجراً؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (The Balances Careers)

بالنسبة إلى الكثيرين من الأشخاص، تعد الوظائف والمهن الرياضية هي حلم كبير، العديد من الكبار وعدد لا يحصى من الأطفال يحلمون ويتطلعون إلى احتراف الرياضة، وعلى الرغم من أن المطالب المؤهلة لهذه المهن صعبة للغاية لعوامل بدنية وفنية، إلا أن المقابل فيها سيكون كبيراً أيضاً، فهناك العديد من المهن الرياضية تخصص رواتب ضخمة للغاية .. التقرير التالي أعده موقع The Balances Careers للتعرف على المهن الرياضية الأعلى أجراً.

ليس من السهل أبداً احتراف رياضة مثل كرة السلة، الأمر هنا يتطلب الكثير من الأشياء بجانب الموهبة، مثل العامل البدني والتشكيل الجسماني، اذ أن أغلبية محترفي لعبة كرة السلة يمتازون بالطول والقوة الجسمانية.

ولكن في المقابل هناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها محترف كرة السلة خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، فـ وفقاً للأرقام فإن لاعبي الـNBA يتقاضون رواتب متوسطها 4.58 مليون دولار في عام 2015.

لعبة البيسبول ليست من اللعب الجماهيرية والتي تحظى بمتابعة قليلة ونسب مشاهدات تكاد تكون معدومة في أغلب مناطق العالم، ولكن تحظى بنجاح إعلامي كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً للأرقام فإن لاعبي دوري البيسبول للمحترفين يتقاضون رواتب متوسطها 4.17 مليون دولار في عام 2015، بسبب قوة الاتحاد الراعي لهذه الرياضة.

رياضة الهوكي هي الأخرى من ضمن الرياضيات التي لا تحظى باهتمام جماهيري كبير، ولكن نجاح الإدارة والمسؤلين بها يعطي النجاح لجميع العاملين بها.

ووفقاً للأرقام والاحصائيات فإن معدل ومتوسط الرواتب لمحترفي لعبة دوري الهوكي الوطني بلغت 2.26 مليون دولار في عام 2015.

كرة القدم الأمريكية بلا شك هي واحدة من أشهر الرياضات الأمريكية،

هذه اللعبة الأكثر خطورة تملك أرقاماً ضخمة في الإصابات في المخ والجمجمة، مما يؤدي إلى قصر مدة اللاعب كرة القدم الأمريكية في الملاعب واعتزاله مبكراً.

ووفقاً للأرقام فإن لاعبي كرة القدم الأمريكية المحترفين يتقاضون رواتب متوسطها 2.11 مليون دولار في عام 2015.

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