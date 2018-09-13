العدّاء العالمي بولت في سباق فضائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية صورا للعداء المعتزل الجاميكي يوسين بولت، أثناء تواجده داخل طائرة خاصة حلقت فوق مدينة ريمس الفرنسية،وخاض تجربة رواد الفضاء حيث الجاذبية الأرضية منعدمة داخل الطائرة، ودخل في سباق مع مرافقيه في الرحلة.

الرحلة التي خاضها بولت، تعد بداية الخطط الجادة لإرسال الأثرياء والسائحين في رحلات استكشافية للمتعة إلى الفضاء الخارجي، وهذا مشروع سياحي ضخم يتم التفكير فيه منذ سنوات طويلة.

بولت الذي بدأ خوض تجربة كرة قدم حقيقية مع نادي سنترال كوست مارينرز الاسترالي، حصل على أجازة قصيرة من أجل ارتباطه بأعمال خاصة اتفق عليها قبل انضمامه لفريقه الكروي.

شارك بولت في مباراته الأولى مع مارينرز كبديل لمدة 18 دقيقة في الفوز على فريق للهواة.

فاز مارينرز بنتيجة (6-1)، لكن بدا أن بولت يفتقر للياقة البدنية، وأكد أنه بحاجة إلى أربعة أشهر على الأقل للوصول إلى الحالة البدنية التي يريدها.

وتهتم جماهير في متابعة إصرار وخطوات بول، بطل العالم السابق في ألعاب القوى، للتحول إلى رياضة كرة القدم، لذا تتابع مسيرته باهتمام مع مارينرز الذي احتل المركز الأخير في دوري المحترفين في الموسم الماضي.

مصدر الصورة: gitty : Corbis Sport

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