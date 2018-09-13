الدوري السعودي.. الأغلى عربيا وآسيويا

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

حل الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم "دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين" في المركز السادس عالميا في القيمة السوقية لانتقالات اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة ، وفقا لتقرير رسمي صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعد الدوري السعودي هذا الموسم الدوري الأغلى عربيا و ثاني أغلى دوري في قارة آسيا بقيمة مالية بلغت اكثر من 289.75 مليون يورو، خلف الدوري الصيني الذي يحتل الصدارة بقيمة تبلغ 469.33 مليون يورو..

ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل شيخ، فيديو على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عن هذا الإنجاز السعودي، وعلق عليه بقوله: "الدوري السعودي يصنف السادس عالميا في القيمة السوقية للانتقالات، حسب تقرير رسمي من فيفا".

وتنص اللوائح، التي تم تطبيقها في الدوري السعودي هذا الموسم على أحقية كل ناد من الأندية الستة عشر، التي تشارك في المسابقة على ضم 7 لاعبين أجانب في قوائمها للموسم الجديد.

وجاء ارتفاع القيمة المالية للدوري السعودي بسبب الصفقات القوية، التي أبرمتها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن أبرز الأسماء التي انضمت للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، النيجيري أحمد موسى، الذي انتقل لفريق النصر قادما من فريق ليستر سيتي الإنجليزي مقابل حوالي 25 مليون يورو.

والإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، الذي انتقل من صفوف العين الإماراتي لصفوف الهلال السعودي على سبيل الإعارة مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو، وهي ثالث أغلى صفقة إعارة في تاريخ كرة القدم.

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