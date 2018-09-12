أزمة صلاح مع اتحاد الكرة المصري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فصل جديد من قصة الأزمة المثارة ما بين وكيل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، والاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما نشر الوكيل رامي عباس تغريدة جديدة يوضح فيها ما أثير بشأن الخلاف مؤخرا على هامش معسكر منتخب مصر، قبيل مواجهة النيجر في تصفيات كأس أمم افريقيا.

ونشر عباس عبر حسابه على “تويتر” صورة من خبر متداول بشأن طلباته الخاصة برعاة منتخب مصر على قميص محمد صلاح وتعارضها مع الرعاة المتعاقدين مع اللاعب، وأنه اعترض على هذا الأمر، وهو ما نفاه عباس.

ويحاول وكيل صلاح أن يؤكد على حسن العلاقة بينه وبين نجم ليفربول، خاصة بعد الأنباء التي أثيرت مؤخرا والتي عززها بيان اتحاد الكرة، بأن الوكيل يطلب أمورا لم يتطرق لها صلاح من الأساس أو يعترض عليها.

وقام صلاح بنشر فيديوهات من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك” للرد على بيان اتحاد الكرة وتوضيح موقفه والدفاع عن محاميه.

وكان معسكر الفراعنة الإعدادي لمباراة النيجر قد شهد التزام الفرعون المصري بتعليمات مسؤولي الجبلاية، فيما يتعلق بارتداء تيشيرت المنتخب الوطني حاملًا إعلانات الراعي الرسمي لاتحاد الكرة، وهو ما تعارض مع طلبات وكيل اللاعب.

يذكر أن منتخب مصر حقق فوزًا مهمًا على النيجر بستة أهداف نظيفة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

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