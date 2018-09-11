مباراة ودية تنقل بالأبيض والأسود لمحاربة العنصرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لطالما لعبت الرياضة دورا مهما ومحوريا في تعزيز جملة من القيم الإنسانية النبيلة، فأطفت نيران حروب وشيكة وبثت رسائل تعايش ووئام بين الشعوب. وتكريسا لهذا الدور وإنفاذا له تقرر أن يتم بث أول 25 ثانية في المباراة الودية التي سيخوضها منتخب إنكلترا أمام نظيره السويسري مساء الثلاثاء 11 /سبتمبر بالأبيض والأسود.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليغرام"، التي نقلت عن الاتحاد الإنكليزي الأنباء، والتي ستأتي للاحتفال بمرور 25 عام على اطلاق حملة ضد العنصرية في كرة القدم. بول إليوت أحد أعضاء الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أعرب عن سعادته بالفكرة التي سيتم تنفيذها وشدد على أهميتها في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس".

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إليوت قال: "نأمل أن تشجع الفكرة الجماهير في منازلهم على امضاء ولو 25 ثانية فقط ليفكروا في جمال كرة القدم وأهمية التنوع الكبير فيها". بول أكد كذلك على امتنانه لشبكة القنوات الناقلة للمباراة على موافقتها على الفكرة التي ستعيد الأبيض والأسود لشاشات التلفاز بعد غياب 25 عامًا.

منتخب إنكلترا كان قد تعرض للخسارة قبل أيام على أرضه بملعب ويمبلي أمام نظيره الاسباني بهدفين مقابل هدف وحيد في دوري الأمم الأوروبية. 15 نجما بخط الهجوم في القائمة النهائية لتشكيلة العالم

جدير بالذكر أن منتخب إنكلترا كان قد حقق المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا بعد الخسارة في نصف النهائي من كرواتيا وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بلجيكا.

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