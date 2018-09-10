فريق ريال مدريد يسعى ليكون ملعب "بيرنابيو" أشبه بالأحلام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ينتظر عشاق" ريال مدريد" أن يغير ملعب "سانتياغو برنابيو" حلته خلال السنوات المقبلة، حيث تسعى إدارة النادي ليكون مرجعا دوليا في عالمي الرياضة والهندسة من خلال المشروع الذي طرحته شركتا (GMP) الالمانية للهندسة و(ال 35 Ribas) الذي فازا بالمسابقة الدولية لإعادة تصميم الملعب والذي سيكون رمزا عالميا، وفق موقع "ريال مدريد".

في هذا الصدد، قال "فلورينتيو بيريز"، إن ملعب "سانتياغو برنابيو" الجديد "سيكون مكانا متميزا للمشاعر وسيكون مصدر فخر لجميع مشجعينا، نريد أن يكون أفضل ملعب في العالم برمته، يتمتع بأفضل وسائل الراحة، ورمزا عالميا للهندسة والتطور، إن الفوز بلقب أفضل ملعب هو مركز فريد. وسيكون رمزا عالميا بملعب استثنائي، فريد ورائع".

ويتوخى فريق "ريال مدريد" من خلال هندسة الملعب وتصميمه أن يكون أفضل ملعب في العالم، حيث قال رئيس النادي، "قدمت أربع فرق عالمية شهيرة اقتراحاتها لتجديد ملعب "سانتياغو برنابيو"، وكان علينا اختيار واحد منها، انتقينا الترشح المشترك لشركتي (GMP) الالمانية للهندسة و(ال 35 Ribas)، حيث أن المشروع الذي تقدموا به يعكس بشكل تام الأهداف التي حددناها..

ويتميز المشروع بجمال كبير ويمكن تطويره دون المساس بجدول مباريات الفريق، ومن جانبه أكد المهندس "فولكفن مارج"، مؤسس ومالك شركة (GMP) للهندسة: "لنا فخر المشاركة في بناء أكثر من 20 ملعبا حول العالم، ولكن هذا هو المشروع الأهم في تاريخنا، نقدم لكم أكثر الملاعب أهمية في الجيل الجديد، إن التصميم يعكس قيمة النادي الأسطوري الذي هو ريال مدريد. الى جانب ذلك فإن السقف القابل للطي سيسمح بالاستمتاع بعدة فعاليات مختلفة، ولأغراض مختلفة؛ رياضية، ثقافية وترفيهية لجذب أفراد مختلفة لزيارة الملعب، هذه الفكرة التي كانت مستبعدة في السابق"..

مصدر الصور (موقع فريق ريال مدريد)

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