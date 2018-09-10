ديوكوفيتش يتغلب على ديل بوترو ويتوج بلقب "أمريكا المفتوحة"

أخبار الآن| نيويورك - الولايات المتحدة - (رويترز)

أطاح نوفاك ديوكوفيتش بمنافسه خوان مارتن ديل بوترو بنتيجة 6-3 و7-6 و6-3 ليحرز لقبه الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ويرفع رصيده إلى 14 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ليتقاسم المركز الثالث في قائمة الأبطال مع بيت سامبراس.

وبدأ ديوكوفيتش البالغ عمره 31 عاما هذا الموسم بمعاناة كبيرة بسبب خضوعه لجراحة في المرفق عقب بطولة أستراليا المفتوحة لكنه أنهى الموسم بشكل رائع ليحقق لقبه الثالث في آخر أربع مشاركات في البطولات الأربع الكبرى.

وعلى مدار آخر ثمانية أسابيع عاد ديوكوفيتش إلى طريق التألق في البطولات الأربع الكبرى بعدما كان يحمل سابقا ألقاب البطولات الأربع في وقت واحد في 2016.

ولعب ديوكوفيتش على نفس ملعب آرثر آش الذي شهد حصد سامبراس لقبه الرابع عشر في البطولات الكبرى ونجح في إنهاء البطولة بشكل سعيد بعد إحباطات سابقة عديدة وتوج بلقبه الثالث فقط بعد الوصول إلى النهائي للمرة الثامنة.

وكان الإحباط يوم الأحد من نصيب الأرجنتيني ديل بوترو الذي عاد إلى الظهور في نهائي بطولة كبرى لأول مرة منذ حصد لقبه الوحيد السابق عندما توج في ملاعب فلاشينج ميدوز عام 2009.

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