تغريم سيرينا وليامز 17 ألف دولار لهذا السبب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فرض الاتحاد الأمريكي للتنس غرامة على ( سيرينا وليامز ) تبلغ 17 ألف دولار بسبب انتهاك اللوائح خلال نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.

وتلقت وليامز تحذيرًا، وتم خصم نقطة منها لحصولها على نصيحة تدريبية في الملعب، والقاء المضرب أرضًا، أثناء النهائي الذي أقيم أمس السبت، والذي خسرته سيرينا 6-2 و6-4 أمام اليابانية نعومي أوساكا، وقرر الحكم (كارلوس راموس ) معاقبتها بخسارة شوط.

وفرضت إدارة الحكام في البطولة غرامة على اللاعبة الأولى عالميًا سابقًا قدرها عشرة آلاف دولار على سيرينا بسبب "الإهانة اللفظية" التي وجهتها إلى راموس، وأربعة آلاف دولار لتحذيرها عقب الحصول على نصيحة تدريبية، وثلاثة آلاف دولار بسبب إلقاء المضرب.

واعترضت وليامز، التي كانت تسعى إلى معادلة الرقم القياسي بالفوز باللقب 24 في البطولات الأربع الكبرى، بشدة على كل هذه القرارات خلال المباراة.

وطلبت من راموس أن يعتذر لها على تحذيرها بسبب النصيحة التدريبية، ثم وصفت الحكم لاحقًا أنه "لص" بسبب قراره خصم نقطة منها.

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