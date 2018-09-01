ميلان يسقط روما بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

خطف فريق ميلان فوزا قاتلا من روما بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب "سان سيرو"، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وكان ميلان البادئ بالتسجيل في المباراة عن طريق لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية زميله ريكاردو رودريجيز.

ونجح المدافع الأرجنتيني فيدريكو فازيو في تسجيل هدف التعادل لفريق روما في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية فشل دوناروما في التصدى لها.



وحرمت تقنية الفيديو المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين من تسجيل أول أهدافه مع ميلان في الدقيقة 61 بعد انتقاله من يوفنتوس في الانتقالات الصيفية، بعدما ألغى حكم المباراة بداعي التسلل.

كما ألغت تقنية الفيديو هدفا لفريق روما سجله لاعب الوسط الفرنسي نزونزي في الدقيقة 79، بعد لمس الكرة يد اللاعب قبل تسجيله الكرة في المرمى.

ونجح المهاجم الشاب كوتروني في تسجيل هدف الفوز للروسونيري بالدقيقة 95، بعد تلقيه تمريرة بينية رائعة من جونزالو هيجواين انفرد على أثرها بمرمى روما، ليضعها على يسار حارس الذئاب.

بهذا الفوز حصد فريق ميلان أول 3 نقاط هذا الموسم في الكالتشيو ليحتل المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد روما عند 4 نقاط في المركز السابع.

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