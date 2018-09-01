سائق فيراري سيباستيان فيتيل يسجل أسرع زمن في الفورمولا1

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

نجح سائق فيراري سيباستيان فيتيل في تسجيل أسرع زمن في حصة التجارب الثانية والثالثة من جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة 14 لموسم 2018 من بطولة العالم للفورمولا 1. و كانت التجارب الثالثة شهدت غضب فيتيل بسبب معاناته من بعض الاهتزازات خاصة في المقطع الثاني والثالث وذلك على إثر غلقه لمكابحه وإحداثه لتسطّح طفيف على إطاره الأمامي الأيسر.

وعزز فيتيل بذلك أمال فريق فيراري في الفوز بالسباق الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2010 ، الذي شهد فوز الإسباني فيرناندو ألونسو على مضمار مونزا بسيارة الفريق. وحقق فيتيل أسرع زمن للفة مسجلا دقيقة واحدة و509ر20 ثانية على المضمار البالغ طوله 5793 مترا، والذي حقق فيه فيتيل أول انتصار بمسيرته قبل عشرة أعوام، بسيارة تورو روسو.

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أما البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس ، حامل لقب بطولة العالم والمتوج بالسباق الإيطالي أربع مرات في مسيرته ، فقد جاء في المركز الثاني بفارق 08ر0 ثانية فقط خلف فيتيل وتلاهما الفنلنديان كيمي رايكونن وفالتيري بوتاس بسيارتي فيراري ومرسيدس ، على الترتيب.

أما السويدي ماركوس إريكسون سائق ساوبر ، والذي تعرض لحادث تصادم قوي أمس الجمعة ، فقط احتل المركز 16 في الجولة الثالثة من التجارب الحرة. ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق 17 نقطة أمام فيتيل، المتوج يوم الأحد الماضي بسباق فورمولا-1 البلجيكي، على مضمار سبا-فرانكورشان.

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