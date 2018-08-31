مطاردة فيتيل لهاميلتون تنتقل إلى أرض فيراري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تنتقلُ مطاردة السائق الألماني سيباستيان فيتيل لبطلِ العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في الترتيبِ العام، إلى حلبةِ مـونزا الإيطالية معقل فريقه فيراري، والتي تستضيف في نهاية الأسبوع المرحلة الرابعَ عشرة من بطولةِ العالم في "الفورمولا 1".

وفي نهايةِ الأسبوع الماضي، تمكن فيتيل على حلبةِ سبا فرانكور شان البلجيكية، من انتزاعِِ الفوز بعد انطلاقه من المركز الثاني خلف هاميلتون، بتجاوز في اللفة الأولى على الجزء المستقيم من الحلبة، ما دفع السائق البريطاني للإقرار بأن فيراري تفوقت بسرعتها على مرسيدس، الفريق الذي يهيمن على لقب بطولة العالم للسائقين والصانعين منذ العام 2014.

ومع انتقال البطولة الى الحلبة الإيطالية الشهيرة التي تعرف بأجزائها السريعة، سيعود التنافس بين بطلي العالم أربع مرات، على من يسبق الثاني الى فوزه السادس هذا الموسم، في السباق الرابع عشر من أصل 21.

وتمكن فيتيل بنتيجته البلجيكية، من تقليص الفارق مع المتصدر هاميلتون الى 17 نقطة، وهو يأمل بمنح فيراري الفوز الأول في مونزا منذ عام 2010 (مع الإسباني فرناندو ألونسو)، وأن يصبح ثاني سائق في التاريخ يفوز بالسباق الشهير مع ثلاثة فرق مختلفة (2008 مع تورو روسو، و2011 و2013 مع ريد بول)، بعد البريطاني ستيرلنغ موس (1959 مع كوبر-كلايماكس، و1957 مع فانوول، و1956 مع مازيراتي).

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