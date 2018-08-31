ذهبية جديدة للبحرين في ألعاب القوى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز الفريق البحريني بذهبيةِ اربعَ بمئةِ متر تتابُع سيدات عدواً ضمنَ دورةِ الألعاب الآسيوية المقامةِ حالياً في إندونيسيا. وقطع الفريق البحريني المؤلف من إيمان عيسى، وإيـدِي ديونغ، وهاجر الخالدي، و سلوى ناصر المسافةَ بمدةِ اثنتين واربعين ثانية وثلاثٍ وسبعين جزء من الثانية وهو رقمُ قياسي ضمن الألعاب الآسيوية، تاركاً الفضية للفريق الصيني بـ 42.84 ثانية، ثم الكازاخستاني 43.82 .

كالكيدان تفوز بذهبية 1500 متر للسيدات

كسبت العداءة كالكيدان الرهان وفازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية لنهائي سباق 1500 متر للسيدات بعدما انهت السباق بزمن 4:07:88 دقيقة، حيث تحكمت كالكيدان في مجرى السباق منذ البداية وكانت الأولى في الترتيب لتفوز بالذهبية، كما تألقت تايجست نيكونين التي لاحقت زميلتها طول السباق لتحصد المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 4:09:12 دقيقة، فيما جاءت العداءة الهندية بلقيس في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 4:12:56 دقيقة.

فريق التتابع للسيدات 4x400 يفوز بالفضية

أحرز فريق التتابع للسيدات 4x400 المكون من سلوى عيد ناصر وامينات جمال وايمان عيسى ومنال البحراوي المركز الثاني والميدالية الفضية في النهائي بعدما قطعن مسافة السباق بزمن 3:30:61 دقيقة، فيما فاز الفريق الهندي بالمركز الأول والذهبية بزمن 3:28:72 دقيقة، وحصد الفريق الفيتنامي المركز الثالث والبرونزية بزمن 3:33:23 دقيقة.

إقرأ: قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية ينتظرها عشاق الكرة

ايوب يظفر ببرونزية 1500 متر للرجال

أحرز العداء محمد ايوب المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائي سباق 1500 متر للرجال بعدما أنهى مسافة السباق بزمن 3:45:88 دقيقة، فيما أحرز العداء الهندي جينسون جوهنسون المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 3:44:72 دقيقة، فيما حصل الايراني أمير مرادي على المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 3:45:62 دقيقة.

ذياب بالمركز 18 بسباق المطاردة للدراجات الهوائية

أنهى لاعب منتخب الدراجات الهوائية يحيى خليفة ذياب مشاركته في سباق المطاردة للدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتر بعدما جاء في المركز الثامن عشر في الترتيب العام للسباق ليودع المنافسة في أول مشاركة خارجية له على المستوى الرسمي، وفي أول ظهور لمملكة البحرين في هذا النوع من سباقات الدراجات الهوائية.

واقيمت السباق في مضمار بيضاوي الشكل على اربعة مراحل يتم خلاله احتساب الفائز من خلال النقاط حيث جاء ذياب في المركز الأخير بـ 6 نقاط في الترتيب العام.

إقرأ أيضا: مودريتش يتوَج أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على صلاح ورونالدو