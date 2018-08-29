إطلاق مسمى كأس الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن إطلاق مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان على النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين وبصورة استثنائية لهذا الموسم الرياضي تقديراً وعرفاناً للدعم الكبير والتاريخي الذي وجدته الرياضة السعودية.

وقال آل الشيخ خلال حفل تدشين النسخة الحالية من الدوري: "لم أجد مسمى يليق بالدوري مثل هذا المسمى وذلك لنسخة واحدة فقط".

وأضاف: "هذا الشيء لم يكن ليتحقق بدون دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. أشكر كل الإخوان الذين عملوا في هذا المشروع الكبير"، مردفاً: "أن نكون الأفضل في الشرق الأوسط هذا ليس بمستغرب في ظل دعم ولي العهد أنا لم أعمل شيء".

وشهدت الصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة تدشين النسخة الحالية من دوري المحترفين السعودي بطريقة مغايرة عن السابق وحديثة، وذلك بحضور كافة اللاعبين الأجانب والأجهزة الفنية للفرق الستة عشر المشاركة في الدوري، إضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تحديد أسعار تذاكر مباريات النسخة القادمة من الدوري لتصبح الدرجة الموحدة تتراوح بين عشر ريالات إلى 30 ريال، أما الدرجة الفضية فستكون بين 100 إلى 300 ريال، فيما ستكون الدرجة الذهبية بين 300 ريال إلى 500 ريال، وأخيراً المقصورة الرئيسية بحيث تتراوح بين 2000 ريال إلى 3000 ريال.

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