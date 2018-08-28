ناد إيطالي ينهي صفقة بطريقة غير مسبوقة في عالم كرة القدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد لا ترى فائدة في العملات الإفتراضية مثل "بتكوين" لإتمام تعاملاتك اليومية مثل شراء الحاجيات ودفع الفواتير، إلا أن هذا الوافد الجديد على عالم الإقتصاد "بتكوين" شغل المحليين الإقتصاديين والعاملين في ميدان التجارة، وتساءل كثيرون عن قدرته في إنفاذ التعاملات المالية.

وفي هذا الشأن دخل نادي "راميني" الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي تاريخ كرة القدم والعملات الرقمية معا، حيث بات أول ناد في اللعبة يتم شراؤه عن طريق عملة "البتكوين".

وخلال الموسم الماضي، نجح النادي في الترقي من الدرجة الرابعة إلى الثالثة بعد أن تعافى من حالة إفلاس، وعاد إلى مسابقات المحترفين هذا الموسم.

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والاثنين أعلنت وسائل إعلام إيطالية أن مجموعة "هيريتيج سبورتس" القابضة، اشترت 25 بالمئة من أسهم النادي الواقع شمالي إيطاليا. إلا أن الأمر الفريد في الصفقة، هو أن المجموعة دفعت قيمتها عن طريق "البتكوين".

يشار إلى أن الدرجات الثلاث الأولى في دوري كرة القدم الإيطالي، "سيريا أ" و"سيريا ب" و"سيريا سي"، بطولات محترفة، أما الدرجات الأدنى فتضم أندية الهواة.

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