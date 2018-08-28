بعد فاردي.. جاري كاهل يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلن CAHILL GARY مدافع نادي تشيلسي اعتزالهُ اللعب دوليا برفقةِ منتخبِ إنجلترا ، وذلك عبرَ قناةِ نادي تشيلسي حيث أكدَ أنهُ الوقتُ المناسب كي يعلنَ عن قرارهِ بالاعتزال الدولي

وكان GARY CAHILL صاحب الـ32 عاما جزءا من قائمةِ مدرب المنتخب الانكليزي في مونديال روسيا الأخير ولكنهُ لم يشارك بصفةٍ أساسية .

وكان جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي أعلن قراره بالاعتزال الدولي مع منتخب بلاده إنجلترا، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا وتحدث فاردي عن القرار في حوار مع صحيفة "جارديان" البريطانية: "لكي أكون صريحاً معك، كان هذا يدور في ذهني منذ فترة، علينا أن نكون منصفين في تلك اللعبة".

ويستعد جيمي فاردي مع فريق ليستر سيتي لمواجهة فريق ليفربول السبت المقبل الموافق 1 ومن شهر سبتمبر القادم في مباراة من مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يستعد جاري كاهل برفقة لاعبي البلوز لمواجهة فريق بورنموث في نفس اليوم ولكن في تمام الساعة الرابعة مساءًا.

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