أبراموفيتش يعرض نادي تشيلسي للبيع ويحدد السعر المطلوب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشارت تقارير صحفية، إلى مطالب مالك تشيلسي، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، الخاصة ببيع النادي اللندني. وقالت صحيفة تايمز، إن أبراموفيتش لا يسعى في الحقيقة لبيع النادي، الذي انتقلت ملكيته إليه في 2003، ولن يستمع لعروض تقل قيمتها عن 2.5 مليار جنيه إسترليني.

وتقدّر ثروة أبراموفيتش (51 عاما) بحوالي 9 مليارات إسترليني، علما بأن تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى نيّته بيع تشيلسي، بعد خلاف مع الحكومة البريطانية بشأن تصريح إقامته.

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وذكرت الصحيفة في وقت سابق، أن أبراموفيتش تواصل مع شركة مصرفية أمريكية عريقة، من أجل البحث عن صفقة لبيع النادي، لكنّها عادت لتؤكد أن هذه الشركة تقدم الاستشارات المصرفية لأبراموفيتش وتشيلسي منذ فترة طويلة.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن أغنى رجل في بريطانيا والمشجّع المخلص لتشيلسي، سير جيم راتكليف، قدّم عرضا قيمته ملياري جنيه إسترليني، لشراء تشيلسي هذا الصيف، وقوبل بالرفض من قبل أبراموفيتش.

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