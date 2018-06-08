نادال يتأهل لنهائي رولان غاروس ويواجه تييم في النهائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بلغ الاسباني رفائيل نادال المصنفُ الأول عالميا نهائي بطولةِ فرنسا المفتوحة للتنس للمرةِ 11 في مسيرته، بعد فوزه على منافسه الأرجنتيني خوان مارتن دل بورتو 6-4 و6-1 و6-2 يوم الجمعة.

وسيكون الاسباني أمام فرصةِ تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس وإحرازِ لقبه الحادي عشر، عندما يلاقي النمساوي دومينيك ثييم المصنفَ السابع في المباراة النهائية. الذي تخطى في نصف النهائي الأول مفاجأة البطولة الايطالي ماركو تشيكيناتو.

وكان الأرجنتيني ديل بوترو قد وضع نادال في مشكلات دوما خلال المجموعة الأولى الصعبة لكنه دفع غاليا ثمن عدم استفادته من أي نقطة من النقاط الست التي سنحت له لكسر إرسال منافسه وهو متعادل 1-1 و4-4.

واستعاد نادال بطل فرنسا المفتوحة 10 مرات عافيته في الشوط العاشر لينتزع المجموعة الأولى فيما تبخرت قدرة ديل بوترو على المقاومة في ظل سطوع قوي للشمس على ملعب فيليب شاترييه.

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