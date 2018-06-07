رئيس فريق ريال مورسيا: غوتي سيدرب ريال مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال رئيس فريق ريال مورسيا فيكتور فالفيس، خلال مؤتمر صحفي ، إن خوسيه ماريا غوتيريز المعروف بـ"غوتي" سيتولى تدريب ريال مدريد.

وقال فالفيس إن "غوتي" لن يكون مدرب مورسيا، على اعتبار ِ أن غوتي سيصبح مدربا للريال ابتداء من هذا الصيف وقد قبل العرض المقدم له.

وذكر "غوتي سيكون مدربا لريال مدريد، لذلك لا يمكنه تدريب فريقنا.. كنت أتمنى أن يكون مدربنا"، مضيفا "اتصل بي غوتي وشكرني على اهتمامنا به"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وكان المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان أعلن، الخميس الماضي، استقالته من تدريب الملكي، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

ورشحت تقارير إعلامية عدة مدربين لقيادة سفينة الريال، من بينهم أنطونيو كونتي وآرسين فينغر وخورخي سامباولي وماسيميليانو أليغري إلى جانب بوتشيتينو.

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