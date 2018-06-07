انفانتينو: روسيا مستعدة للترحيب بالعالم

أخبار الآن | موسكو - روسيا (رويترز)

قال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن روسيا مستعدة بنسبة مئة في المئة لاستضافة نهائيات كأس العالم في ظل محاولته للتعامل مع المخاوف بشأن العنصرية وحقوق الانسان والأمن في الدولة المضيفة قبل أسبوع على انطلاق النهائيات. ويعتقد انفانتينو ان المشجعين على موعد مع متعة حقيقية.



وستستضيف روسيا البطولة من 14 يونيو حزيران الجاري وحتى 15 يوليو تموز المقبل في 12 استادا تنتشر في عدة مدن مثل موسكو وسان بطرسبرج وسوتشي



وأضاف إنفانتينو في مقابلة عبر الفيديو ”اعتقد ان بوسعنا القول ان روسيا مستعدة بنسبة مئة في المئة وسيرى العالم بأسره ذلك عندما تنطلق البطولة يوم 14 يونيو بلقا روسيا مع السعودية في استاد لوجينكي“.

وتابع ”سيكون بوسع الجميع مشاهدة مدى روعة الاستادات ومدى الترحاب الذي ستبديه البلاد اضافة لمدى سير التنظيم والاستعدادات على أفضل ما يكون.

”ستكون خبرة عظيمة“.

وواجهت روسيا حالة من التدقيق خلال فترة ما قبل البطولة بسبب موضوعات تشمل أمن الجماهير والفرق اضافة للعنصرية في المباريات.

وقال انفانتينو ”لن أقول انني قلق بسبب التمييز وحقوق الانسان او الأمن لكننا سنتعامل مع هذه الموضوعات بمنتهى الجدية وسنتخذ الاجراءات المناسبة“.

وأضاف ”لأول مرة نقوم بفحص اعمال البناء الخاصة بالاستادات ومواقع البناء لضمان أن أوضاع العمال ملائمة...وان تقدما حقيقيا حدث بالفعل على صعيد حقوق الانسان والطريقة التي نتعامل بها مع التساؤلات الخاصة بحقوق الانسان“.

ووعد انفانتينو بتوفير ”بيئة آمنة“ للجماهير التي ستسافر لحضور النهائيات.

وقال ”السلطات الروسية على علم بالوضع الأمني في بطولة كبيرة مثل هذه. انهم يعملون بكل ما اوتوا من جهد للتجهيز للحدث بالتعاون مع السلطات الأمنية التابعة لكافة حكومات العالم...ولكي يكونوا على أتم الاستعداد للتصدي لأي مشكلة محتملة“.

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