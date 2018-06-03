ريال مدريد يفتح خزانته لمدرب توتنهام خلفا لزيدان

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا - (وكالات)

يستعد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لفتح خزائن فريق ريال مدريد الإسباني من أجل دفع الأموال مقابل الحصول على خدماته.

ويبدو أن التوقيع مع بوتشيتينو لن يكون سهلاً ، حيث أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية أن توتنهام هوتسبير حدد مبلغ 48.6 مليون يورو مقابل التخلي عن المدرب الأرجنتيني.

ويشتهر توتنهام ورئيسه دانييل ليفي بصعوبة المفاوضات بينهما وبين الأندية الأخرى ، حيث واجه ريال مدريد صعوبة كبيرة في الماضي مقابل التعاقد مع الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش الذان كلفا النادي أكثر من 150 مليون يورو.

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته من تدريب ريال مدريد منذ عدة أيام بشكلٍ مفاجئ بعد موسمين ونصف من النجاح والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولقب الدوري الإسباني مرة واحدة بجانب بطولات أخرى حصدها.

ووضعت الصحافة ووسائل الإعلام عدد من المدربين لخلافة زيدان في ريال مدريد ، أبرزهم بوتشيتينو ، بجانب الفرنسي أرسين فينجر والألماني يواكيم لوف والإيطالي أنتونيو كونتي واللاعب الإسباني السابق جوتي.

وتأتي مطالبة النادي اللندني بالمبلغ الكبير مقابل مدرب بسبب عدم وجود شرط جزائي في عقد بوتشيتينو الذي جدده في الفترة الماضية.

إقرأ أيضاً:

استقالة زيدان... الأسباب ومستقبله التدريبي

إقبال كبير على شراء قميص نيجيريا ونفاده من الأسواق