للمرة الخامسة.. الأوروغواي أمام روسيا في كأس العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

يلعب منتخب الأوروجواي للمرة الخامسة أمام منظم البطولة ، المنتخب الروسي في دور المجموعات و سيحاول منتخب الأوروجواي الذي لم يسبق له تحقيق ثلاثة إنتصارات في دور المجموعات، الحصول على المركز الأول في المجموعة الأولى وسيفعل كل شيء ممكن للفوز أمام روسيا التي فازت بمبارياته الثلاث في دور المجموعات 1966 في إنكلترا. في حين يصب المنتخب الروسي تركيزه على مباراة اليوم دون النظر إلى حسابات المجموعة الثانية التي سيكون أحد منتخباتها المنافس التالي لأصحاب الضيافة.

إذا روسيا عازمة على القتال من أجل المركز الأول في المجموعة، وسيتم توظيف تشكيلة قوية ضد أوروجواي.

والجدير بالذكر أنه للمرة الخامسة سيلعب منتخب أوروجواي أمام منظم البطولة، الأولى كانت أمام البرازيل (2-1) في نهائي 1950، ثم إنكلترا (0-0) في الدور الأول 1966، وإيطاليا (0-2) في ثمن نهائي 1990، وجنوب أفريقيا (3-0) في الدور الأول 2010.

لن يكون هذا اليوم عادياً بالنسبة لحارس أوروجواي فرناندو موسليرا الذي سيسجّل حال مشاركته إنجازين كبيرين. فهو سيصبح أكثر لاعبي بلاده لعباً للمباريات في المسابقة (14 مباراة) متخطياً رقم الحارس السابق مازوركيفيتش. كما أنه سيلعب مباراته رقم 100 بألوان "ألبي سيليستي"

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