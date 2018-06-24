مهمة انقاذية لكولومبيا وبولندا في مونديال روسيا

أخبار الآن | روسيا - (وكالات)

تأمل بولندا وكولومبيا تفادي الاسوأ خلال مواجهتهما في قازان هذا المساء ، فالخاسر بينهما سيودع منطقيا النهائيات باكرا.

وعلى الآمال المعقودة على ليفاندوفسكي، صاحب 41 هدفا الموسم المنصرم في جميع المسابقات، لم ينجح لاعب بايرن ميونيخ الساعي الى تعويض الصورة المخيبة التي ظهر بها قبل عامين في كأس أوروبا في وضع حد لمفاجأة السنغال.

وكانت بولندا الطامحة لاستعادة أمجاد الماضي وتكرار سيناريو 1974 و1982 ، وصلت الى ربع نهائي كأس أوروبا الاخيرة، قبل الخروج بركلات الترجيح أمام البرتغال التي أنهت البطولة بإحراز اللقب.

اقرأ أيضا:

هدف الثواني الأخيرة ينقذ ألمانيا أمام السويد