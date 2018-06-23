بلجيكا تتغلب على تونس بخمسة أهداف لقاء هدفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تغلب المنتخب البلجيكي على المنتخب التونسي بخمسة أهداف لقاء هدفين على ملعب أتك ريت أرينا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

واحرَز لبلجيكا كل من روميرو لوكا كو هدفين و ايدين هازارد هدفين وفي الدقيقة ال89 أحرز ميتشي باتشاوي الهدف الخامس ، فيما احرز لتونس ديلان برون.

وستجري مباراة بعد ساعة من الآن بين منتخبي المكسيك وكوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة.