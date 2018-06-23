المكسيك تواجه كوريا الجنوبية لتأكيد تألقها في المونديال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والمكسيك اليوم على ملعب روستوف أرينا، جنوب روسيا، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في المونديال، ويأمل المكسيكيون في خطف بطاقة التأهل فيما يتمسك الكوريون بحلم التأهل عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، وانتظار لقاء ألمانيا في ختام لقاءات المجموعة. ويتطلع منتخب المكسيك لتحقيق الفوز متسلحا بالهجمات المرتدة السريعة لاستغلال حالة البطء الدفاعي التي يعاني منها المنتخب الكوري، علماً بأن منتخب المكسيك نجح فى الوصول لدور الـ 16 فى آخر 6 مشاركات له ببطولة كأس العالم.

وفجر المنتخب المكسيكي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الألماني، حامل اللقب، 1 - صفر الأحد الماضي على ملعب استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو في مباراته الأولى بالمجموعة، ويتطلع إلى مواصلة انطلاقته عبر مباراته أمام كوريا الجنوبية والوصول إلى النقطة السادسة بعد أدائه القوي أمام المنتخب الألماني.

وظل الفوز المفاجئ للمنتخب المكسيكي على نظيره الألماني أبرز عناوين الصحف المكسيكية خلال الأيام الماضية، واستحوذ على عناوين الصفحات الأولى بالصحف، ويأمل المنتخب المكسيكي، الذي يدربه المدير الفني خوان كارلوس أوزوريو، تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة انطلاقته نحو التأهل إلى دور الستة عشر، بجانب محو آثار العقوبة التي فرضت بحقه بسبب سلوك جماهيره خلال المباراة الأولى..

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