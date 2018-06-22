البرازيل تواجه كوستاريكا في لقاء التعويض وإثبات الجدارة..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تدخل البرازيل منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2018 في كرة القدم ضد كوستاريكا، سعيا إلى تعويض تعادلها المخيب في الجولة الأولى مع سويسرا، في ظل قلق على الحال البدنية لنجمها نيمار الذي تعرض لكدمات قوية في المباراة الأولى، أما كوستاريكا فتسعى لأن تظهر بالشكل المنتظر، بعدما خسرت مباراتها الأولى بنتيجة صفر-1 أمام صربيا في الجولة الأولى.

واختارت البرازيل تياجو سيلفا قائدا لها أمام كوستاريكا، حيث واصلت سياسة اعتمدتها منذ فترة طويلة في التناوب بين اللاعبين لحمل شارة القيادة.

وكانت آخر مرة ارتدى فيها لاعب باريس سان جيرمان شارة القيادة في يونيو الماضي خلال هزيمة بهدف دون رد أمام الأرجنتين. وتلك الهزيمة الودية في استراليا كانت الخسارة الوحيدة التي تجرعتها البرازيل تحت قيادة المدرب تيتي في آخر 22 مباراة.

وعانى نيمار من مشاكل بدنية عقب مباراة البرازيل وسويسرا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ولم يشارك في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية على تواجد نيمار في التدريبات الجماعية للسيليساو اليوم الجمعة لتتأكد مشاركته أمام كوستاريكا التي يحتاج فيها المدرب تيتي لنجمه الأول.

وكان نيمار قد غاب لقرابة الثلاثة أشهر بداعي الإصابة التي تعرض لها في مواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي، وعاد للمشاركة في المباريات قبل انطلاق كأس العالم بعشرة أيام فقط، ولم يقدم مهاجم برشلونة السابق الأداء المنتظر منه في مباراة سويسرا الماضية، وتعرض لانتقادات لاذعة من المحللين الرياضيين بسبب اللعب بشكل فردي طوال التسعين دقيقة، الأمر الذي جعله يحصل على 10 أخطاء، وهو رقم قياسي في البطولة حتى الآن.

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