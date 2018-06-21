تجري الآن في مونديال روسيا مباراة: الأرجنتين 0 - 0 كرواتيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتواجه منتخبا الارجنتين و كرواتيا على ملعب نيزني نوف غورود في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمونديال روسيا 2018.



ويسعى المنتخب الأرجنتيني للفوز من هذه المباراة من أجل مضاعفة حظوظه بالتأهل إلى الدور التالي من مونديال روسيا ، في حين يبحث منتخب كرواتيا عن فوزه الثاني على التوالي لضمان الصعود إلى الدور ثمن النهائي.

و فاز منتخب كرواتيا فاز في مباراته الأولى من المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم 2018 أمام نيجيريا بهدفين نظيفين ، لكن المنتخب الكرواتي لم يفز في كأس العالم مرتين متتاليتين منذ مونديال 1998.

و هذه المباراة هي الخامسة بين المنتخبين والثانية في كأس العالم بعد 1998 ، فيما أسفرت المواجهات الأربع السابقة عن فوز منتخب الأرجنتين مرتين مقابل فوز لكرواتيا ، فيما حدث التعادل مرة واحدة.

و خسر منتخب كرواتيا جميع المواجهات الأربع السابقة ضد منتخبات أمريكا الجنوبية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم ، بمعدل خسارة واحدة في كل بطولة من البطولات الأربع الأخيرة التي شارك فيها.





بداية الشوط الأول..

- - - الدقيقة 39: لاعب كرواتيا أنتي ريبيتش يتحصل على بطاقة صفراء

نهاية الشوط الأول..