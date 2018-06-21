المنتخب الأسترالي يسعى للفوز على الدنمارك لتجنب الخروج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تنطلق في هذه الأثناء المباراة التي تجمع منتخب الدنمارك و نظيره الأسترالي ‏اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية ‏LVO‏ من دور المجموعات في ‏مونديال روسيا 2018.‏ وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي الدنمارك وأستراليا منتخب بيرو الذي يملك ‏عددا من اللاعبين المميزين , ومنتخب فرنسا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم.‏

‏وكان المنتخبان قد تقابلا من قبل ثلاث مرات ولكنها جميعًا تحت الإطار الودي ‏وكان الفوز. ويحتاج المنتخب الأسترالي حتى لا يودع المونديال لتحقيق الفوز بعد خسارته ‏في الجولة وبعد الأداء القوي لأستراليا في المباراة الأولى جعله منافس صعب أمام الدنمارك ‏في هذه المباراة، خاصة أن الأخير لم يفز بسهولة أمام بيرو وكان الطرف ‏الأضعف.‏



ويمتلك الهولندي بيتر فان مارفيك مجموعة مميزة من اللاعبين طعمهم بفكره ‏الذي ظهر بوضوح خلال المباراة الأولى أمام الديوك الفرنسية، ويوجد في التشكيلة الأسترالية لاعبون جيدون أمثال ماتي رايان وميلوش ‏ديجينيك ومات جورمان وجوش ريزدون ومارك ميلجان وروبي كروس وآيرون ‏موي وجاكسون إرفين وتيم كاهيل وتومي جوريك وجايمي ماكلارين دانييل ‏أرزاني.‏



على الجانب الأخر، يدخل منتخب الدنمارك المباراة وهو يعلم تماما أنه أمام ‏فرصة ذهبية للتأهل للدور الثاني، قبل أن يصطدم بفرنسا في الجولة الثالثة، ‏خاصة وأنها لن تكون مباراة سهلة بأي شكل من الأشكال أمام أحد وأبرز ‏المرشحين للقب، الدنمارك تلعب كرة قدم واقعية للغاية، خاصة وأنهم يعتمدون على ما يمتلكون ‏من إمكانيات وهو ما جعلهم يحسموا في النهاية مباراة بيرو في الجولة الأولى.‏



ويمتلك النرويجي أجي هاريدي المدير الفني للفريق، مجموعة مميزة من ‏اللاعبين، وهو من المنتخبات القليلة التي تجمع بين المهارة لمجموعة من ‏اللاعبين والقوة البدنية الكبيرة لآخرين. ويعتمد على أسماء كبيرة مثل كاسبر ‏شمايكل وجانيك فيسترجارد وجوناس كنودسين وماتياس يورنسن ووكريستيان ‏إريكسين وتوماس ديلاني وبيوني سيستو ولاسه شونى ونيكولاي يورجنسن ‏ويوسف بولسن.

مصدر الصورة موقع (firstpost)

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