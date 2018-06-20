مدرب السنغال يثير إعجاب متابعي كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أثار مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه اعجاب الكثير من المشجعين عندما انطلق مشوارأسود التيرانجا في كاس العالم. فقد ظهر المدرب بقصة شعر غير مألوفة لمدربي كاس العالم الذين تتسم عليهم الصرامة والجدية.

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فدائما ما يتسابق اللاعبون بعمل قصات شعر قبل أي حدث دولي ولكن سيسيه قد جلب هذه المنافسة الى المنطقة الخاصة بالمدربين.

وقد تمكن سيسيه من الوصول لمنصب المدير الفني بعد أن عمل كمساعد مدرب للمنتخب الاولمبي عام 2012 ليقود السنغال للوصول الي كاس العالم بعد غياب 16 عاما بعد ان تولي القيادة القيادة الفنية عام 2015

ويعتبر سيسيه من أصغر مدربي المونديال حيث يبلغ من العمر 42 عاما وقد لعب في العديد من الاندية الفرنسية أبرزها باريس سان جيرمان وليل الفرنسي.

واستطاع سيسيه الذي شارك في انجاز الأسود بالوصول الي دور الثمانية في كاس العالم 2002 بالفوز في اولى مبارياته على المنتخب البولندي بهدفين مقابل لا شيء.

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