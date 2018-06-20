المنتخب السعودي لاستعادة الثقة أمام الأوروغواي

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

يطمح المنتخب السعودي لكرة القدم الى محو آثار الصدمة التي عاشها أثر الخسارة الثقيلة من نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية للمونديال عندما يواجه اختباراً في غاية الصعوبة في مباراته الثانية مع المنتخب الأورغوياني مساء اليوم الأربعاء على ملعب روستوف أرينا في ختام الجولة الثانية لحساب المجموعة الاولى .

وتجاوز وفد البعثة السعودية في روسيا حادث الطائرة التي أقلته من مدينة سان بطرسبيرغ الى مدينة روستوف عندما اشتعلت النيران بأحد المحرّكات لدى هبوطها بالمطار الذي عزته شركة الطيران الروسية الى اصطدام طير بالمحرك.

ومن المتوقع ان يلجأ الارجنتيني بيتزي مدرب المنتخب السعودي الى إجراء تغييرات جوهرية في قائمة اللاعبين 11 الذين سيشاركون منذ بداية المباراة لاسيما في مركز حراسة المرمى حيث سيزج بالحارس محمد العويس ومشاركة منصور الحربي في مركز الظهير الأيسر وياسر الشهراني في مركز الظهير الأيمن والزج بعبد الملك الخيبري في منطقة الوسط الذي يمتلك نزعة دفاعية وكذلك فهد المولد الذي يمتلك مواصفات هجومية ومشاركة مهند عسيري في خط الهجوم بدلاً من محمد السهلاوي الذي تعرّض الى انتقادات عنيفة من قبل الجماهير السعودية بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به في مباراة روسيا .



وستكون المهمة الاولى للاعبي المنتخب السعودي في مباراة أورغواي تفادي تسجيل هدف مبكر في مرماهم عبر عدم ارتكاب الاخطاء وفرض رقابة لصيقة على المهاجمين لويس سواريز وإدينسون كافاني خلال الربع الأول من الشوط الاول من أجل منحهم دفعة معنوية كبيرة في الوقت المتبقي حتى نهايته على إثر معالجة الأخطاء التي وقع فيها الخط الدفاعي وحارس المرمى في مباراة روسيا اللذان كانا سبباً رئيساً وراء الهزيمة الثقيلة التي هزت أركان الكرة السعودية الى جانب الاستفادة كثيراً من استثمار الهجمات المرتدة وتحويلها الى أهداف بعد رصد نقاط الخلل والقوة في المنتخب الأورغوياني في لقائه الأول الذي كسب فيه الفوز من المنتخب المصري في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني

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