زيدان .. الأكثر تداولا بمليون وخمسمئة ألف تغريدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" وسمي #زيدان و Zidane بعدما فاجأ زين الدين زيدان عشاق الفريق الملكي باستقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، وذاك بعد أيام قليلة من تحقيقه لقبه الثالث بدوري أبطال أوروبا على التوالي.

وتصدر الوسم قائمة أكثر الوسوم انتشارا في العالم العربي حاصدا أكثر من 78 ألف تغريدة، وظهر اسم زين الدين في أكثر من 42 ألف تغريدة.

وعبر محبو زين الدين زيدان في العالم عن حزنهم لرحيل النجم الفرنسي، وأكدوا أنه من أفضل المدربين الذين مروا على ريال مدريد عبر التاريخ.

وكان اسم Zidane الأكثر تداولا في العالم حيث ظهر في أكثر من مليون وخمسمئة ألف تغريدة.

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

مذيع سعودي شهير يعمل في حراج بن قاسم لكسب الرزق

مصريون يحتفون بزواج زميلهم السعودي القحطاني (فيديو)