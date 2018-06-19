لاعبو أوروغواي يعترفون بالتوتر أمام الفراعنة

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

برر لاعبو منتخب أوروجواي الفوز الباهت لفريقهم على مصر، في بداية مشوار المنتخبين بكأس العالم 2018، بتوتر الأعصاب، مؤكدين تطلع أبطال العالم مرتين إلى تقديم أداء أشرس وأسرع أمام السعودية غد الأربعاء.

وكسرت أوروجواي عقدة عدم الفوز في مباراتها الأولى في كأس العالم طيلة 48 عاما، عندما تفوقت على مصر، الجمعة، بهدف في الدقيقة 89، وأضاع لويس سواريز مهاجم برشلونة 3 فرص خطيرة.

لكن لاعب الوسط رودريجو بنتانكور بدد الشكوك بشأن بطل العالم مرتين، وقال إنه سيظهر في قمة مستواه في المباراة المقبلة أمام المنتخب السعودي.

وقال لاعب يوفنتوس للصحفيين "أول مباراة ولت بالفعل وشابها التوتر، وكان الإيقاع بطيئا، وكنا نفتقر للتحرك السريع".

وقال الجناح كريستيان رودريجيز "المباريات متكافئة جدا في كأس العالم، والنتائج تكون مفاجئة في بعض الأحيان".

وسيمثل الفوز على السعودية وروسيا صاحبتي أقل تصنيف في البطولة اختبارا جيدا لأوروجواي قبل خوض مواجهة أصعب بالتأكيد في دور الـ16، من المحتمل أن تكون أمام إسبانيا أو البرتغال.

وتسعى أوروجواي لتوخي الحذر، خاصة بعد فشل منتخبات مرشحة للقب مثل البرازيل وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين في تحقيق الفوز في أول مباراة بالبطولة.

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