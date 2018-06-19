كأس العالم: مشجعة روسية تعبر عن حبها لمصر بطريقة غريبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



منذ انطلاق بطولة كأس العالم في كرة القدم الأسبوع الفائت، لم تخلو المباريات من اللحظات الطريفة التي تمكّن بعض الأشخاص من تسجيلها، وهذا ما حصل مع مراسل مصري كان يغطّي أجواء المونديال في روسيا.

تسريحة شعر نيمار في كأس العالم حديث رواد الانترنت

فخلال تغطيته لمباريات كأس العالم، فاجأت مشجعة روسية حسناء مراسل إذاعة "هنا القاهرة"، الذي كان يقف أمام الملعب وقامت بتقبيله على خدّه.

وبسرعة كبيرة، انتشرت الصورة التي وثّقت هذه القبلة على مواقع التواصل الإجتماعي كافة، إذ بدت علامات الدهشة واضحة على وجه المراسل.

وكانت الإعلامية بثينة كامل قد نشرت الصورة وأرفقتها بتعليق كتبت فيه "وإحنا في نشرة خمسة نجري مع الزميل العزيز حوارا على الهواء وهو مبتسم وسعيد وإذ بمجموعة من المشجعين يعبرون مبتهجين يلوحون بأعلام فريقهم ثم تفاجئه هذه الحسناء بقبلة علي الهواء وهو يردد: هذا وارد الحدوث"، وقد بدا الإحراج على وجهه.

للمزيد:

وسامة مدرب المنتخب المغربي تسرق الأنظار في كأس العالم

كأس العالم 2018 بإنتظار البطاقة الحمراء الأولى