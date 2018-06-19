رأسية أوساكو تضع اليابان في المقدمة أمام كولومبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقدمت اليابان بالهدف الثاني أمام كولومبيا، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من كأس العالم 2018، على ملعب موردوفيا أرينا.

بادر منتخب اليابان بالتسجيل عن طريق شينجى كاجاوا Shinji Kagawa في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، بينما تمكن خوان كينتيرو Quintero من تسجيل هدف التعادل لمنتخب كولومبيا فى الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وتلعب كولومبيا منقوصة منذ الدقيقة الثالثة بعد طرد كارلوس سانشيز، والذي بات ثاني أسرع طرد في تاريخ كأس العالم.

وحقق إيجي كاواشيما، حارس منتخب اليابان، إنجازاً تاريخياً عقب إنطلاق مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا المقامة حالياً في روسيا، ويعد إيجي كاواشيما حارس منتخب اليابان أكبر لاعب ياباني يشارك في بطولة كأس العالم (35 عاما و91 يوما).

وسجل كارلوس سانشيز لاعب منتخب كولومبيا أول حالة طرد فى النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم فى الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بعدما تسبب فى ركلة الجزاء.

قام سانشيز، بلمس الكرة، باليد، لمنعها من الدخول لمرمى منتخب كولومبيا، ليمنح منتخب اليابان أول ركلة جزاء في تاريخ مشاركتها ببطولة كأس العالم حسبما ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما يعد كارلوس سانشيز صاحب ثاني أسرع طرد فى تاريخ بطولات كأس العالم، بعدما حصل على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الثانية والثانية 56 من عمر المباراة.