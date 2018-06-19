توازيا مع كأس العالم.. مونديال من نوع آخر في روسيا

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

في الوقت الذي يتابع فيه الملايين حول العالم مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تقام حالياً في روسيا.. تقام أيضاً فيها بطولة لكرة القدم ولكن من نوع آخر.. انها بطولة كرة قدم المستنقعات.

ففي شمال روسيا وتحديدا في قرية بوجي بمنطقة ليننغراد يرفض سكانها الملاعب التقليدية المملة لممارسة كرة القدم و يستبدلونها بمستنفعات وأرضيات وحلة ضمن بطولة خاصة تتنافس فيها 9 فرق.

بطولة كرة المستنقعات أو كرة الوحل كما يسميها البعض, تتطلب مرونة و قدرة جسدية كبيرة. إلا أنها في الوقت ذاته تجعل عشاقها يستمتعون بممارستها حتى و إن أعياهم التعب وسط أجواء من المتعة.

و لأن الطين يغطي أقدام اللاعبين يجد بعضهم فوائد أخرى له. إذ يعتقد بعض اللاعبين أن الطين هو الوسيلة المثلى لتقشير الجلد فبعد اللعب اقدام الاعلين وردية اللون.

و على الرغم من أن هذه الرياضة الغريبة بدأت في فنلندا منذ زمن ليس ببعيد إلا انها اكتسبت شعبية سريعة و تقام حاليا بطولات لها في بلاد عدة كالبرازيل وهولندا والصين.

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