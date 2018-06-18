مدرب كرواتيا يطرد نجم المنتخب نيكولا كالينيتش من كأس العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير صحافية عن اتخاذ مدرب المنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش، قرارا بطرد نجم الفريق نيكولا كالينيتش، إثر رفضه المشاركة في مواجهة نيجيريا بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالمونديال.

وذكرت صحيفة صن البريطانية، أن داليتش اتخذ هذا القرار بعدما طلب من كالينيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، النزول بديلاً لماريو ماندزوكيتش في الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء، إلا أن اللاعب رفض متعللاً بمعاناته من مشاكل في الظهر، لينزل ماركو بياتسا بدلاً منه. وقال داليتش أنه سيتخذ القرار بشكل رسمي قريباً.

وقد رفض كالينيتش سابقاً المشاركة في مباراة البرازيل الودية بسبب الالم في الظهر وقال طبيب الفريق أن اللاعب ليس في حاجة للخضوع لأي نوع من الفحوصات الطبية واكتفى بقول: "نحن نعلم سبب ذلك الألم".

وقد حقق منتخب كرواتيا الفوز في مباراة الجولة الافتتاحية أمام نيجيريا بهدفين نظيفين ويتصدر في الوقت الحالي ترتيب المجموعة التي تضم كل من الأرجنتين وأيسلندا أيضًا.

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