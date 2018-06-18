لاعب كأس العالم "غابريال جيسوس" كان رساماً في الشوارع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أنتشرت على الإنترنت صور قديمة لغابريال جيسوس عندما كان رساماً في الشوارع. وهو من مواليد 1997 ولاعب المنتخب البرازيلي ويلعب في مركز الهجوم مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي. وكانت هذه الصور منذ 2014 حيث استضاف بلده بطولة كأس العالم.

وفي 2016، كان أحد لاعبي منتخب البرازيل الأولمبي، الذي فاز بالميدالية الذهبية وكان من نصيبه أن وصل القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً لمنتخب بلاده المشارك في مونديال #روسيا2018.

وقد انتشرت صور كثيرة للاعب انتشاراً واسعاً في مواقع التواصل، كان أشهرها في إنستغرام وتويتر، وكان اللاعب نفسه نشر صورا على حسابه Gabriel Jesus ونالت عشرات الآلاف من الإعجابات والمشاركات.

حصل ذلك في أول مرة لا تفوز فيها البرازيل في مباراتها الأولى بكأس العالم ـ منذ التعادل 1-1 مع السويد في نسخة 1978. ولم تحقق البرازيل فوزاً بسبب خطأ دفاعي خلال ركلة ركنية لتلغي سويسرا هدف التقدم لفيليب كوتينيو وتفرض التعادل 1-1 الأحد.

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